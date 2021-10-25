Инцидент произошел в ночь с 24 октября на 25 октября примерно в 2:00. Огонь сильно повредил машину, в частности всю переднюю и немного заднюю часть.

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Огонь повредил автомобиль рядом

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что в автомобиле горел моторный отсек и частично салон на площади примерно 3 квадратных метра.

Кроме автомобиля Калюжного, повредился и легковой Skoda Oktavia, который припарковали рядом. У машины начал плавиться задний бампер и фонари. К счастью, никто не пострадал.



В Харькове подожгли автомобиль Калюжного / Пресс-служба ГСЧС

Как сообщило издание "Бабель", по словам Калюжного, автомобиль был в его пользовании. В то же время по документам Lexus принадлежит отцу.

Предварительная причина поджога

По предварительной информации, причиной возгорания является поджог с помощью легковоспламеняющегося вещества. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

По информации Police Control Ukraine, мотивом поджога может быть месть фигурантов коррупционных дел или сотрудников местной прокуратуры. В частности из-за дел, которые расследовал Калюжный, работая в Службе безопасности Украины.

Справка. Ранее Калюжный работал в областном управлении Службы безопасности в отделе борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

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