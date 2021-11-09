Неизвестные разбросали шкуры собак возле школы в Днепре: жуткие фото

На улице Нестерова в Днепре обнаружили несколько собачьих шкур. Они были разбросаны вокруг школы №51. Местные говорят, что такое случилось там уже не впервые.

На место выехали специалисты, которые собирали остатки животных. Однако часть из них остались и там до сих пор можно увидеть шкуры или лапы.

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Планируют обращаться в полицию

Об этой находке сообщила местная жительница 8 ноября. Но получил огласку инцидент через день. Собирали остатки собак возле школы сотрудники коммунального предприятия "Зооконтроль".

Женщина заметила, что эти шкуры могут увидеть дети, поскольку школа уже работает. Также она сказала, что планирует обращаться в полицию. Мол, если такое делают не впервые, то могут повторить снова.

Фото с места могут шокировать и быть неприятными. Поэтому не рекомендуем пересматривать их уязвимым и несовершеннолетним (18+).

Остатки животных, которые разбросали вокруг школы / Фото "Информатор"

На фото заметно, что разбросанные шкуры были практически целыми. Вероятно, их сняли после убийства животных. Пока неизвестно, кто мог это сделать и как были мотивы этого ужасного поступка.