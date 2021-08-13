Это произошло примерно в 2:30 на жилом массиве Тополь-2. Злоумышленников было 6.

Другое событие Праздновал 30-летие: мужчина устроил стрельбу по людям в Хмельницком



Ранения людей, в которых стреляли в Днепре / Фото Vgorode

Пули застревали в коже

В людей стреляли железными шариками, которые застревали в коже. В общем после инцидента было 3 пострадавших. Они получили ранения в различных частях тела.

Одному мужчине пуля попала в висок, а другому – в локоть. Также пострадала женщина, которой попали в плечо.

Всех пострадавших госпитализировали, а очевидцы вызвали полицию. Правоохранители быстро приехали и задержали подозреваемых.

Однако в этот момент у них уже не было оружия. Информацию об инциденте подтвердили в патрульной полиции Днепра.



Мужчина, которому попали в локоть / Фото Vgorode

Похожая стрельба ранее

На Паникахи в Днепре 18-летний парень устроил стрельбу из своего балкона. Он стрелял из стартового пистолета по людям. Впоследствии туда приехали правоохранители и начали общаться со злоумышленником.

Юноша рассказал, что не хотел никому навредить и стрелял из любопытства. Мол, просто проверял пистолет. 5 августа в него изъяли пистолет.