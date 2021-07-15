Неизвестные ворвалась в бизнес-центр в Одессе: блокировали продажу земли – видео

В Одессе более полутора десятка человек вошли в бизнес-центр и блокировали конференц-зал. Там в этот момент должен был проходить аукцион по продаже земли.

Впоследствии туда прибыли силовики задержали всех участников инцидента. Это случилось 15 июля.

Другой случай Рынок "Столичный" захватили вооруженные титушки: им противостоят спецназ полиции и Нацгвардия

Во время конфликта "заминировали"

Там должны были провести аукцион по продаже земельного участка в Белгород-Днестровском районе. Однако не сообщили, о каком именно участке речь.

Когда неизвестные начали блокировать зал, туда вызвали полицию. Также во время конфликтной ситуации поступило сообщение, что это здание заминировано.

Правоохранители приехали и начали обыскивать этих людей. У них изъяли нож и 2 перцовых баллончика.



Правоохранители обыскивают участников инцидента / Фото Нацполиции

Всех 17 молодых мужчин отвезли в участок. Это было нужно, чтобы установить их личности и взять показания.

Также в это здание приехали взрывотехники. Они не обнаружили там взрывчатки.

Задержание молодых людей, которые блокировали аукцион земли: видео Нацполиции

Начали несколько расследований

Правоохранители начали расследование по статье о хулиганстве. Также начали устанавливать целесообразность хранения ножа и баллончиков в рамках производства о незаконном обращении с оружием,

Кроме этого открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об опасности граждан. Сейчас пытаются установить личность сообщившего о заминировании.

Взрывотехник обыскивает здание бизнес-центра в Одессе / Фото Нацполиции