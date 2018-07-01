Неизвестные бойцы уничтожили на Донбассе передовой опорный пункт пророссийских боевиков, – волон

Неизвестные бойцы выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожили передовой опорный пункт пророссийских боевиков на Северодонецком направлении на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Юрий Мисягин.

"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении неизвестные "птурщики" с высоты 2200 метров с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка залетела прямо в гнездо", – говорится в сообщении волонтера.

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