Неизвестные бойцы уничтожили на Донбассе передовой опорный пункт пророссийских боевиков, – волон
Неизвестные бойцы выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожили передовой опорный пункт пророссийских боевиков на Северодонецком направлении на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Юрий Мисягин.
"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении неизвестные "птурщики" с высоты 2200 метров с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка залетела прямо в гнездо", – говорится в сообщении волонтера.
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Источник: 24 канал
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