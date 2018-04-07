Неизвестные брутально разгромили игорное заведение в Киеве: появилось видео

Поздно вечером 6 апреля группа неизвестных молодых людей в балаклавах разгромила игорное заведение в столичном районе Виноградарь.

Как информирует сообщество "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел на улице Василия Порика в игорном заведении "Золотая подкова" около 22:50 в пятницу.

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Примерно 15 человек в балаклавах ворвалось в помещение заведения и устроили там погром.

На видео с камер наблюдения видно, как они крушат буквально все, что попадается под руку.

На выходе молодые прихватили еще с собой несколько стульев, которые уже с улицы начали швырять в окна.

Очевидцы также сообщают, что злоумышленники забрали с собой сейф с деньгами и скрылись до приезда полиции.

Смотрите видео последствий погрома игорного заведения на Виноградаре в Киеве:

Смотрите видео моментов программы игорного заведения "Золотая подкова" в Киеве: