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Неизвестные девушки устроили эротическое шоу на улицах Ровно: видео 18+

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Голые девушки ездили на машине по центру Ровно
Голые девушки ездили на машине по центру Ровно / Кадр с видео

В центре Ровно заметили автомобиль, на крыше которого ехали полураздетые девушки.

Как отмечают очевидцы, такой бесплатный стриптиз они наблюдали в центре города в ночь на 22 июня.

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На видео видно, как две девушки топлес высунулись сквозь люк автомобиля на местной регистрации.

Из одежды на них были лишь черные стринги и темные очки на лице.

Смотрите видео, как голые девушки ездят по центру Ровно:

 

Теги: Новости Украины Эротика Курьезные новости Ровно
Источник: 24 Канал
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