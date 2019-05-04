Неизвестные до комы избили украинского журналиста в Черкассах

В Черкассах неизвестные жестоко избили журналиста-расследователя Вадима Комарова. Сейчас мужчина находится в коме.

По информации полиции, инцидент произошел около 9 утра в центре Черкасс.

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На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения, а после скрылся с места происшествия. Сейчас полиция открыла уголовное производство и ищет злоумышленника.

Пресс-секретарь полиции Черкасс Зоя Вовк пояснила, что потерпевший был без сознания, его госпитализировали в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

Депутат горсовета Александр Радуцкий в комментарии 24 каналу рассказал, что журналиста прооперировали. Сейчас он находится в коме.

Возможно будет дополнительное оперирование, если гематома, которую удалили, снова появится. Надо сделать этому огласку, ведь дошло до того, что нападают средь бела дня. Есть информация, что били не один раз, а несколько, словно добивали,

– сказал Радуцкий​.

Коллега пострадавшего Валерий Макеев на своей странице в Facebook сообщил, что покушение на убийство связано с профессиональной деятельностью Комарова. На днях должно выйти расследование относительно противоправных действий заместителя мэра, который представляет ВО "Свобода" в исполкоме Юрия Ботнаря.

"Местные чиновники нагло шантажировали руководство "Спартака", пригрозив "масштабной спортивной реформой" с закрытием спортивных школ в городе Черкассы, ссылаясь на то, что опыт по закрытию Департаментов у них уже есть", – написал Валерий Макеев.

Что известно о Вадиме Комарове?

55-летний журналист-расследователь известен своими острыми материалами по болезненным темам в регионе. Он писал, в частности, о хищении бюджетных средств, незаконном строительстве и коррупции в Черкасском горсовете. Известно, что в 2016 году Комарова пытались застрелить.