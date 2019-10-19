Неизвестные дотла сожгли авто патрульной полиции: фото
Неизвестные облили горючим веществом и подожгли автомобиль Toyota Prius, который принадлежит патрульной полиции Киева. Спасатели пытались ликвидировать пожар, но авто сгорело дотла.
Как передает пресс-служба ГСЧС Киева, спасателям понадобилось почти 40 минут, чтобы преодолеть огонь.
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Автомобиль стоял на парковке, когда неизвестные облили служебную машину горючими веществами и подожгли. Кроме того, пожар распространился на автомобили Toyota Corolla и Opel Insignia.
В Киеве подожгли автомобиль патрульной полиции / Фото Источник
В результате поджога 2 автомобиля сгорели полностью, а в автомобиле Opel Insignia частично повреждены задний бампер, задняя левая фара и левое зеркало заднего обзора.
Отметим, что ранее в Киеве загорелся заполненный людьми троллейбус №28 на проспекте Свободы. Люди пытались самостоятельно потушить пламя, однако им это не удалось. Пострадавших нет.