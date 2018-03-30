Неизвестные из автомата расстреляли группу кавказцев в Харькове, – СМИ

Вечером 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов в районе Новых Домов произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает "Depo. Харьков" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По предварительной информации, когда компания граждан из стран Кавказа выходила из ресторана, к ним подъехал автомобиль, из которого неизвестный выпустил очередь из автоматического оружия.

В результате стрельбы погиб один человек – азербайджанец и еще один мужчина, грузин, получил огнестрельное ранение.

Отмечается, что сейчас в городе введен план-перехват.

Кроме того, сведения о событии внесены в ЕРДР по факту умышленного убийства. Продолжаются первоочередные следственные действия.