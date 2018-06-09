Неизвестные напали на продюсера Александра Ягольника: появились фото
Ночью неизвестные в Киеве напали с ножом на известного украинского продюсера Александра Ягольника.
Инцидент произошел в ночь на 9 июня в Киеве.
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Об этом сам продюсер сообщил на своей странице в Facebook, добавив несколько фото.
Встретил вату. С ножом. Ночью. Досадно. Но им не удастся никогда меня сломать .. разве что убить,
– написал Ягольник, показав окровавленную руку.
Позже он добавил, что едет в больницу.
Кто такой Александр Ягольник?
Украинский продюсер, композитор, поэт, драматург, музыкальный журналист. Был продюсером певицы Натальи Могилевской и в свое время был создателем и участником группы "Игрушки". Сейчас Ягольник называет себя идеологом бродвейских мюзиклов в Украине и жестко критикует украинских артистов, которые ездят с концертами в Россию.