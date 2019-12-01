Неизвестные напали на журналиста из Николаева Александра Влащенко: фото и видео

Неизвестные напали на журналиста интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко 30 ноября в Николаеве. Когда журналист возвращался домой, к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика.

После этого Влащенко рассказал, что после баллончика его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших – мужчина не помнит, сообщает "Новости-N". Ничего из денег и вещей потерпевшего не исчезло.

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К журналисту приехала "скорая". Медики диагностировали у Влащенко поражение неизвестным веществом слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи, а также травму нижней губы. Последняя травма требует хирургического вмешательства.



Журналист Влащенко после нападения / Фото "Новости-N"

В полиции Николаевщины сообщили, что получили сообщение о нападении от самого журналиста. Правоохранители открыли дело об умышленном легком телесном повреждении. Сейчас полиция приводит следственные действия, разыскивает нападавших и выясняет все обстоятельства и мотивы преступления.

Смотрите видео о нападении на журналиста в Николаеве:

Это не первое нападение на Влащенко

В октябре 2012 года на Влащенко было совершено разбойное нападение. Во время инцидента журналист получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю еще не извлекли, так как она застряла глубоко в тканях мозга.

Тогда правоохранители нашли нападавших. Их приговорили к длительным срокам заключения.

В сентябре 2014 года Влащенко похитили неизвестные. Ему одели на голову мешок, силой затолкали в авто и вывезли за город. Там журналиста удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством.

После инцидента мужчина написал заявление в правоохранительные органы, однако нападавших так и не нашли.