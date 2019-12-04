Неизвестные несли костюм панды: курьезные вызовы, которые получает полиция
Полиция Львовской области опубликовала скриншоты курьезных обращений, поступающих правоохранителям от украинцев. Среди обращений – жалоба на то, что у церкви Анны неизвестные несли костюм панды.
"Такие вызовы не перестают удивлять, одновременно смешить и возмущать. А реагировать надо на все обращения", – сообщила на своей фейсбук-странице пресс-секретарь полиции Львовщины Екатерина Рыбий.
Еще одна курьезная история: Женщина в течение года через суд доказывала, что жива
Курьезное сообщение в полицию Львовщины
Еще один заявитель сообщил в полицию о том, что не хочет, чтобы его жена работала в Польше.
Курьезное сообщение в полицию Львовщины
Женщина пожаловалась в полицию, что в ее подъезде ходят двое ребят в возрасте 25 лет и мужчина по-старше с колокольчиком в руках. Они звонят в квартиры и рассказывают, что колядуют для церкви. "Но колядовать не умеют, а сразу же поздравляют, и то детское поздравления". Это вызвало подозрение у заявительницы.
Еще одна заявительница пожаловалась в полицию, что ей пришло смс-сообщение с текстом "привет". Женщина заявила, что этим сообщением ей угрожают.
Курьезное сообщение в полицию Львовщины
Жаловались львовяне в полицию и на то, что неизвестные на остановке для общественного транспорта занимаются интимом.
Курьезное сообщение в полицию Львовщины
Мужчина заявил правоохранителям, что имеет основания считать, что около 8:45 и 9:00 на улице Клепаривской, 35 будет происходить нарушение тишины.
Курьезное сообщение в полицию Львовщины
Женщина сообщила, что возле супермаркета "Арсен" построен дом в американском стиле, на котором размещена реклама непонятного содержания.
Курьезное сообщение в полицию Львовщины