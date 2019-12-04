Неизвестные несли костюм панды: курьезные вызовы, которые получает полиция

Полиция Львовской области опубликовала скриншоты курьезных обращений, поступающих правоохранителям от украинцев. Среди обращений – жалоба на то, что у церкви Анны неизвестные несли костюм панды.

"Такие вызовы не перестают удивлять, одновременно смешить и возмущать. А реагировать надо на все обращения", – сообщила на своей фейсбук-странице пресс-секретарь полиции Львовщины Екатерина Рыбий.

Еще одна курьезная история: Женщина в течение года через суд доказывала, что жива



Курьезное сообщение в полицию Львовщины

Еще один заявитель сообщил в полицию о том, что не хочет, чтобы его жена работала в Польше.



Курьезное сообщение в полицию Львовщины

Женщина пожаловалась в полицию, что в ее подъезде ходят двое ребят в возрасте 25 лет и мужчина по-старше с колокольчиком в руках. Они звонят в квартиры и рассказывают, что колядуют для церкви. "Но колядовать не умеют, а сразу же поздравляют, и то детское поздравления". Это вызвало подозрение у заявительницы.



Курьезное сообщение в полицию Львовщины Курьезное сообщение в полицию Львовщины



Еще одна заявительница пожаловалась в полицию, что ей пришло смс-сообщение с текстом "привет". Женщина заявила, что этим сообщением ей угрожают.



Курьезное сообщение в полицию Львовщины

Жаловались львовяне в полицию и на то, что неизвестные на остановке для общественного транспорта занимаются интимом.



Курьезное сообщение в полицию Львовщины

Мужчина заявил правоохранителям, что имеет основания считать, что около 8:45 и 9:00 на улице Клепаривской, 35 будет происходить нарушение тишины.



Курьезное сообщение в полицию Львовщины

Женщина сообщила, что возле супермаркета "Арсен" построен дом в американском стиле, на котором размещена реклама непонятного содержания.



Курьезное сообщение в полицию Львовщины