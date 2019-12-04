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      Неизвестные несли костюм панды: курьезные вызовы, которые получает полиция

      27 Читати новину українською
      Львовяне пожаловались в полицию на то, что люди на улице несли костюм панды / youtube.com

      Полиция Львовской области опубликовала скриншоты курьезных обращений, поступающих правоохранителям от украинцев. Среди обращений – жалоба на то, что у церкви Анны неизвестные несли костюм панды.

      "Такие вызовы не перестают удивлять, одновременно смешить и возмущать. А реагировать надо на все обращения", – сообщила на своей фейсбук-странице пресс-секретарь полиции Львовщины Екатерина Рыбий.

      Еще одна курьезная история: Женщина в течение года через суд доказывала, что жива

      курйозні повідомлення до поліції
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

      Еще один заявитель сообщил в полицию о том, что не хочет, чтобы его жена работала в Польше.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

      Женщина пожаловалась в полицию, что в ее подъезде ходят двое ребят в возрасте 25 лет и мужчина по-старше с колокольчиком в руках. Они звонят в квартиры и рассказывают, что колядуют для церкви. "Но колядовать не умеют, а сразу же поздравляют, и то детское поздравления". Это вызвало подозрение у заявительницы.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

      Еще одна заявительница пожаловалась в полицию, что ей пришло смс-сообщение с текстом "привет". Женщина заявила, что этим сообщением ей угрожают.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

      Жаловались львовяне в полицию и на то, что неизвестные на остановке для общественного транспорта занимаются интимом.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

      Мужчина заявил правоохранителям, что имеет основания считать, что около 8:45 и 9:00 на улице Клепаривской, 35 будет происходить нарушение тишины.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

      Женщина сообщила, что возле супермаркета "Арсен" построен дом в американском стиле, на котором размещена реклама непонятного содержания.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курьезное сообщение в полицию Львовщины

       

       

      Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
      сегодня
      11394
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Курьезные новости
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