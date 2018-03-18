Неизвестные облили краской ворота монастыря Московского патриархата в Одесской области: фото

В ночь на 15 марта в Балте, Одесской области, неизвестные облили красной краской ворота Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщили на официальном сайте епархии.

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Неизвестные повредили ворота монастыря в Одесской области

Священнослужители монастыря инцидент не прокомментировали.

Неизвестные повредили ворота монастыря в Одесской области

Неизвестные повредили ворота монастыря в Одесской области

Как пишет "Еспресо", представители епархии были недовольны отсутствием склонности к ним местной власти. В частности, жаловались, что их перестали приглашать на официальные мероприятия.