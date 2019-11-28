12:24
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Неизвестные обокрали Союз журналистов в Киеве: фото

      17 Читати новину українською
      Неизвестные ограбили Союз журналистов / Фото Сергея Томиленко

      В Киеве ночью неизвестные ворвались и обокрали кабинет председателя Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

      На своей странице в фейсбук Томиленко написал, что в момент ограбления он находился в командировке в Запорожье.

      К слову: На Киевщине чиновник прокатил журналистов на капоте: шокирующее видео

      По его словам, грабители украли служебные документы и его личные деньги из сейфа. Однако, что интересно, ноутбук директора они не забрали.

      "Офисный сейф изуродован. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства...Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты . Пропали ли документы и ценные вещи – еще выясняем... Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом", – сообщил председатель Союза журналистов.

      Полиция уже начала следственные действия.

       

      Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
      сегодня
      1510
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева СМИ Медиа Криминальные новости Журналисты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      У русских нет будущего, или Даже самые тупые стали понимать
      сегодня , 12:00 У русских нет будущего, или Даже самые тупые стали понимать
      Блог Медіа 288
      Уровень доверия к Зеленскому снизился до 52 процентов
      сегодня , 11:32 Уровень доверия к Зеленскому снизился до 52 процентов
      Наталія Пристанська 160
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      27 ноября , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      121
      Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      сегодня , 09:00 Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      Павло Казарін 110
      Как изменится курс доллара к Новому году?
      сегодня , 08:49 Как изменится курс доллара к Новому году?
      Ярослав Голобородько 2422
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук