Неизвестные обокрали Союз журналистов в Киеве: фото

В Киеве ночью неизвестные ворвались и обокрали кабинет председателя Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

На своей странице в фейсбук Томиленко написал, что в момент ограбления он находился в командировке в Запорожье.

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По его словам, грабители украли служебные документы и его личные деньги из сейфа. Однако, что интересно, ноутбук директора они не забрали.

"Офисный сейф изуродован. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства...Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты . Пропали ли документы и ценные вещи – еще выясняем... Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом", – сообщил председатель Союза журналистов.

Полиция уже начала следственные действия.