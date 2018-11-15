Неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь: известны детали

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в Андреевскую церковь в Киеве.

Утром 15 ноября двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в Андреевскую церковь.

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Об инциденте в своем Facebook сообщил нардеп Игорь Луценко.

По информации нардепа, нападение произошло примерно в 7:20 четверга. Двое неизвестных бросили в Андреевскую церковь бутылку с зажигательной смесью.

Храм является собственностью Украины, им, как вы все знаете, должны дать пользоваться Вселенскому патриархату. Андреевскую еще де-факто не передали, но в государственное имущество бутылки уже летят,

– написал нардеп.

Луценко также напомнил, что Украина намерена номинировать Андреевскую церковь как отдельный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – "конечно, если и уцелеет".

В сообществе "Киев Оперативный" сообщают, что после того, как попытка поджога церкви не увенчалась успехом, неизвестные скрылись в сторону Пейзажной аллеи.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. 18 октября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за соответствующее решение.

Что известно об Андреевской церкви в Киеве?

Это православная церковь, названная в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.



Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.