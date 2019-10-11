Неизвестные распылили газ в школе Чернигова: девять детей госпитализировали

В одном из учебных заведений Чернигова неизвестные распылили газ из баллончика в школьном туалете. Учителя, почувствовав характерный запах, сразу остановили учебный процесс и эвакуировали детей.

Но несмотря на быстрое реагирование, некоторым все же стало плохо. Девять учеников госпитализировали, они жаловались на першение в горле и головокружение.

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Сейчас они чувствуют себя лучше, двое из них уже дома. Состояние остальных 7, по словам медиков, удовлетворительное.

На месте происшествия были взяты пробы воздуха, опасных веществ не обнаружили. Полиция, которая тоже была вызвана на место, ведет опросы с целью установления того, кто это сделал. По предварительной информации, газ распылили дети.

Чем опасны газовые баллончики?Газовые баллончики содержат вещества, которые в малых дозах вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожных покровов. Распыление аэрозоля в лицо опасно химическим ожогом носовой полости и глаз. У детей, страдающих аллергией или астмой, газ может спровоцировать приступ.

Что делать, если вы попали под "газовую атаку"?