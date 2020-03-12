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      Неизвестные сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

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      Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные сожгли его автомобиль. Чиновник связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

      О сожженном транспортном средстве Фирсов написал в фейсбуке. Инцидент, по его словам, произошел ночью 12 марта. 

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      Чиновник считает, что таким образом кто-то "оценил работу его команды во главе экоинспекции".

      О Госэкоинспекции и Егоре Фирсове: коротко

      Государственная экологическая инспекция Украины – это орган исполнительной власти, подчиненный правительству. Главная функция – контролировать сферу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

      С 20 ноября 2019 руководит органом Егор Фирсов как временно исполняющий обязанности председателя. Заметим, что предусмотренной законом процедуры конкурса на занятие этой должности не проводили.

      Подробно о Фирсове и коррупции в Госэкоинспекции смотрите и читайте по этой ссылке.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Экология Новости Киева Криминальные новости Новости Украины
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