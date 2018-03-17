Неизвестные "украинизировали" автомобили российских дипломатов в Киеве: фотофакт

В Киеве накануне президентских выборов в России на автомобилях дипломатов РФ появилась украинская символика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На нескольких автомобирях с дипломатическими номерами Российской Федерации активисты нанесли синей и желтой красками изображение трезубца.

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Кто нанес украинские символы на машины российских дипломатов в Киеве, пока неизвестно.

"Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с трезубцем. Пора разрывать отношения с РФ – никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны, – добавил журналист Юрий Бутусов.​

Неизвестные "украинизировали" автомобили российских дипломатов в Киеве​

Неизвестные "украинизировали" автомобили российских дипломатов в Киеве​

Неизвестные "украинизировали" автомобили российских дипломатов в Киеве​