Неизвестные устроили погоню и перестрелку с полицией в Киеве
В Киеве двое мужчин на Subaru Forester устроили погоню. Когда же их попытались задержать сотрудники полиции, один из них открыл огонь. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля на левом берегу столицы, а именно в Дарницком районе. Погоня проходила рядом со станциями метро "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".
Как передает "Информатор", водитель и пассажир Subaru Forester успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и обратно. В конце концов на улице Гмыри водитель не справился с управлением и машина вылетела на обочину.
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После мужчины решили покинуть салон и попытались скрыться от полиции. Правда, одно из них все же оперативно задержали правоохранители. А второй сбежал от полицейских через дворы. По словам жителей соседних домов, они видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, злоумышленник стрелял в воздух. В полиции подтвердили, что выстрелы были и отметили, что в результате никто не пострадал.
В Киеве автомобиль устроил погоню и перестрелку с полицией: место инцидента
Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар вышеупомянутый Subaru Forester зацепил автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, когда выехал на встречную полосу. Предварительно, водитель внедорожника был пьян. Но задержали его или пассажира авто, неизвестно.
На месте инцидента работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривают дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и на проспекте Бажана, пытаясь найти второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.
Смотрите видео с места погони со стрельбой в Киеве
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К слову, недавно в Харькове посреди города произошла перестрелка и прогремел взрыв. Инцидент произошел под стенами Областного дома ребенка №2, что на улице Кузнецкой. В результате полиция ввела в городе план-перехват "Сирена".
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