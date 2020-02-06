Неизвестные устроили погоню и перестрелку с полицией в Киеве

В Киеве двое мужчин на Subaru Forester устроили погоню. Когда же их попытались задержать сотрудники полиции, один из них открыл огонь. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля на левом берегу столицы, а именно в Дарницком районе. Погоня проходила рядом со станциями метро "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Как передает "Информатор" , водитель и пассажир Subaru Forester успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и обратно. В конце концов на улице Гмыри водитель не справился с управлением и машина вылетела на обочину.

Обратите внимание! На Столичном шоссе под Киевом из-за непогоды произошла смертельная авария: фото, видео

После мужчины решили покинуть салон и попытались скрыться от полиции. Правда, одно из них все же оперативно задержали правоохранители. А второй сбежал от полицейских через дворы. По словам жителей соседних домов, они видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, злоумышленник стрелял в воздух. В полиции подтвердили, что выстрелы были и отметили, что в результате никто не пострадал.

В Киеве автомобиль устроил погоню и перестрелку с полицией: место инцидента

Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар вышеупомянутый Subaru Forester зацепил автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, когда выехал на встречную полосу. Предварительно, водитель внедорожника был пьян. Но задержали его или пассажира авто, неизвестно.

На месте инцидента работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривают дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и на проспекте Бажана, пытаясь найти второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.

Смотрите видео с места погони со стрельбой в Киеве

К теме! Во Львове мужчина устроил стрельбу в торговом центре: видео