22:41
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, сегодня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Неизвестные в балаклавах захватили офисные помещения в ТРЦ "Магеллан"

59 Читати новину українською
Неизвестные в балаклавах захватили офисные помещения в ТРЦ
Неизвестные в балаклавах захватили офисные помещения в ТРЦ "Магеллан"

Неизвестные молодые люди в балаклавах захватили столичный ТРЦ "Магеллан". После неудачных попыток ворваться в офисные помещения центра в пятницу, "титушкам" все же удалось захватить здания, принадлежащие обществу "Шейк".

Уже более суток они блокируют автомобилями входы и выходы в торгово-развлекательный центр. По словам адвоката, неизвестные требуют от арендаторов перезаключить договоры с ними, в противном случае – грозят разбить их оборудование и имущество.

Читайте также: В Киеве "титушки" заблокировали торговый центр: подробности инцидента

Этот рейдерский захват вероятно спланирован представителями "Сбербанк России", утверждает адвокат пострадавшей стороны. Мол, недавно он незаконным образом оформил право на владение частью торговых помещений в "Магеллане".

Правоохранители в ситуацию не вмешиваются. Поспособствовать, чтобы съемочная группа попала внутрь, полиции не удалось.

Сейчас вход для посетителей "Магеллана" открыт, но крупнейший супермаркет уже остановил работу. Административные здания торгового центра до сих пор заблокированы "титушками".

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В России внедрят совковые методы продажи
сегодня, 22:02 В России внедрят совковые методы продажи "ценных бумаг"
Злой Одессит 136
Мы сражались, чтобы не опозорить Украину, – военный об ожесточенных боях 4 года назад
сегодня, 21:10 Мы сражались, чтобы не опозорить Украину, – военный об ожесточенных боях 4 года назад
Віталій Дейнега 195
Як в Україні імітують очищення судової системи
сегодня, 20:01 Як в Україні імітують очищення судової системи
Роман Маселко 77
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 1155
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 554
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук