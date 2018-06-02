Неизвестные в балаклавах захватили офисные помещения в ТРЦ "Магеллан"

Неизвестные молодые люди в балаклавах захватили столичный ТРЦ "Магеллан". После неудачных попыток ворваться в офисные помещения центра в пятницу, "титушкам" все же удалось захватить здания, принадлежащие обществу "Шейк".

Уже более суток они блокируют автомобилями входы и выходы в торгово-развлекательный центр. По словам адвоката, неизвестные требуют от арендаторов перезаключить договоры с ними, в противном случае – грозят разбить их оборудование и имущество.

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Этот рейдерский захват вероятно спланирован представителями "Сбербанк России", утверждает адвокат пострадавшей стороны. Мол, недавно он незаконным образом оформил право на владение частью торговых помещений в "Магеллане".

Правоохранители в ситуацию не вмешиваются. Поспособствовать, чтобы съемочная группа попала внутрь, полиции не удалось.

Сейчас вход для посетителей "Магеллана" открыт, но крупнейший супермаркет уже остановил работу. Административные здания торгового центра до сих пор заблокированы "титушками".