Неизвестные в камуфляжной форме совершили нападение на дом журналистки, – НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что 6 августа было совершено повторное нападение на квартиру журналистки Виктории Сеник.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Повторное нападение на квартиру журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник. Максимальная огласка и внимание к недопустимому давлению на коллегу. Рассчитываем или на эффективное расследование, или на предоставление охраны Виктории,

– написал Томиленко.

По словам коллеги журналистки, Константина Стогния, люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме, где живет Виктория вместе со своими родителями.

Мама журналистки и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это спугнуло нападавших. Правоохранители, которые прибыли на место инцидента, не смогли задержать нападавших.

"Одного из них, якобы, опознали. По предварительным данным – это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске. Уточняем. Точную информацию обнародуем позже", – написал Стогний.

Он также добавил, что Виктории Сеник пришлось переехать к родителям после того, как в ее съемную квартиру через окно ворвались неизвестные. Тогда сработала сигнализация. Тогда полиция тоже не смогла никого задержать.