Неизвестные в Киеве избили мужчину до крови и ограбили

В Печерском районе в Киеве в среду, 21 марта, неизвестные разбили мужчине голову до крови и ограбили его.

Об этом сообщил очевидец происшествия Сергей Быков в Facebook.

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По его данным, нападение произошло на бульваре Леси Украинки.

Печерск, бульвар Леси. Выхожу из двора, встает чувак с разбитой головой. Какие-то мудаки разбили голову и ограбили,

– указано в сообщении.

Он добавил, что какие-то "мудаки" разбили голову и ограбили. Мужчина на тот момент ждал скорую помощь 30 минут.

Позже Сергей Быков сообщил, что скорая приехала и забрала потерпевшего в больницу.

К слову, 2 марта в Запорожье на остановке общественного транспорта произошла драка, в результате которой серьезно пострадал боец АТО.