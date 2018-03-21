Неизвестные в Киеве избили мужчину до крови и ограбили
В Печерском районе в Киеве в среду, 21 марта, неизвестные разбили мужчине голову до крови и ограбили его.
Об этом сообщил очевидец происшествия Сергей Быков в Facebook.
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По его данным, нападение произошло на бульваре Леси Украинки.
Печерск, бульвар Леси. Выхожу из двора, встает чувак с разбитой головой. Какие-то мудаки разбили голову и ограбили,
– указано в сообщении.
Он добавил, что какие-то "мудаки" разбили голову и ограбили. Мужчина на тот момент ждал скорую помощь 30 минут.
Позже Сергей Быков сообщил, что скорая приехала и забрала потерпевшего в больницу.
К слову, 2 марта в Запорожье на остановке общественного транспорта произошла драка, в результате которой серьезно пострадал боец АТО.