18:43
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Неизвестные жестоко убили общественного активиста в Киеве (18+)

673 Читати новину українською

26 марта марта в Киеве на Святошинском озере неизвестные забили до смерти представителя общественного объединения "Беличанский рыболов" Николая Ярему, который в то время находился на ночном дежурстве и наблюдал за порядком на базе отдыха рядом и на самом водоеме.

Первым о трагической вести на своей странице в Facebook написал председатель ОО и бывший сотрудник Государственной пограничной службы Андрей Махницкий.

Читайте также: 6 лет назад произошла трагедия, шокировавшая всю Украину: как живут сегодня ее фигуранты

"На территорию нашей общественной базы проник неизвестный или неизвестные, которые дерзко нанесли тяжкие телесные повреждения нашем побратиму Николаю. Сила и количество ударов оказались не совместимыми с жизнью. Его убили! Расследование продолжается, однако до сегодняшнего дня негодяев никто не нашел. Преступников будем искать, они получат сполна, а если были в этом деле заказчики, то войну они получат", – отметил нынешний активист.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким Яремы и опубликовал фото, на которых, в частности, можно увидеть следователей на месте преступления.

Кроме того, фотографии из Святошинского озера опубликовал и ресурс "Информатор". Отмечается, что на теле погибшего заметны многочисленные гематомы, а на его лице – следы от ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

Читайте также: Девушка с инвалидностью покончила жизнь жутким самоубийством в Киеве

Неподалеку от места убийства корреспондент обнаружил разбитый мобильный телефон Яремы. В нескольких метрах валялась батарея от телефона. Обычно, таким образом злоумышленники оттягивают время, чтобы покинуть место преступления. В помещении, в котором находился Ярема, –беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, что может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении,
– констатируется в материале.

Издание напоминает, что 19 февраля активисты ОО "Беличанский рыболов" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Криминальные новости Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук