Неизвестные жестоко убили общественного активиста в Киеве (18+)

26 марта марта в Киеве на Святошинском озере неизвестные забили до смерти представителя общественного объединения "Беличанский рыболов" Николая Ярему, который в то время находился на ночном дежурстве и наблюдал за порядком на базе отдыха рядом и на самом водоеме.

Первым о трагической вести на своей странице в Facebook написал председатель ОО и бывший сотрудник Государственной пограничной службы Андрей Махницкий.

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"На территорию нашей общественной базы проник неизвестный или неизвестные, которые дерзко нанесли тяжкие телесные повреждения нашем побратиму Николаю. Сила и количество ударов оказались не совместимыми с жизнью. Его убили! Расследование продолжается, однако до сегодняшнего дня негодяев никто не нашел. Преступников будем искать, они получат сполна, а если были в этом деле заказчики, то войну они получат", – отметил нынешний активист.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким Яремы и опубликовал фото, на которых, в частности, можно увидеть следователей на месте преступления.

Кроме того, фотографии из Святошинского озера опубликовал и ресурс "Информатор". Отмечается, что на теле погибшего заметны многочисленные гематомы, а на его лице – следы от ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

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Неподалеку от места убийства корреспондент обнаружил разбитый мобильный телефон Яремы. В нескольких метрах валялась батарея от телефона. Обычно, таким образом злоумышленники оттягивают время, чтобы покинуть место преступления. В помещении, в котором находился Ярема, –беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, что может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении,

– констатируется в материале.

Издание напоминает, что 19 февраля активисты ОО "Беличанский рыболов" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.