Не смогли помириться: в Одессе мужчина брызнул газовым баллончиком в лицо водителю маршрутки

В Одессе на остановке у перекрестка Добровольского и Заболотного остановилась маршрутка №145. Между водителем транспорта и другим водителем возник спор из-за того, кто первый проедет. В результате неизвестный брызнул водителю маршрутки баллончиком в лицо.

В посте не указывают, кем был водитель другого автомобиля, который брызгал баллончиком. Инцидент произошел 10 августа.

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Маршрутка остановилась надолго

В телеграм-канале говорят, что транспорт длительное время простоял на остановке. Сколько именно времени – не сообщается. На видео видно, как женщина помогает водителю маршрутки умыть лицо. Вероятно, она пассажирка, поскольку после этого вошла внутрь. В это время на остановке стояли люди, которые просто наблюдали за ситуацией.

Возможно, водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения, потому что остановился на перекрестке улиц. Пользователи сети считают, что, видимо, так и произошло. Хотя на видео видно, что инцидент произошел на остановке. Некоторые отмечает, что все равно это не является причиной, чтобы брызгать газовым баллончиком в лицо.

В Одессе водителю маршрутки №145 брызнули баллончиком в лицо: смотрите видео

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