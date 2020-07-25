В Киеве на Печерске произошла стрельба. В результате пострадали двое иностранцев. Инцидент произошел вечером 24 июля.

Подробности стрельбы на Печерске

Примерно в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение от врача. Медик сообщил, что в медицинское учреждение обратились двое иностранцев. Мужчины получили огнестрельного ранения ног. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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В конце концов стражам порядка удалось выяснить, что пострадавшие – 20-летние студенты. Они получили ранения в 21:30 24 июля на улице Коновальца, что в Печерском районе столицы. Так, во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин.

Впоследствии они самостоятельно обратились к медикам. Однако один из них отказался от медицинской помощи. Также пострадавшие отказались писать какие-либо официальные заявления.

На месте совершения преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного и лиц, причастных к этому.

Что грозит нападающему

По факту инцидента уже открыли два уголовных производства. Речь идет о таких статьи Уголовного кодекса:

"Хулиганство";



"Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Они предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Предыдущая стрельба в Киеве с участием иностранных студентов

Инцидент произошел 19 июля на проспекте Гонгадзе, 32. В результате пострадали трое африканских студентов из Демократической Республики Конго. Причиной конфликта, вероятно, был цвет кожи.

По словам пострадавших, они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой. И только автомобиль приехал и студенты в него сели, внезапно прибежали пятеро мужчин, вытащили африканцев и избили их. Также они разбили лобовое стекло автомобиля. Известно, что во время инцидента кто-то выстрелил в воздух. Но кто это сделал – пока неизвестно.

В конце концов свидетели вызвали полицию, а нападавшие скрылись, услышав сирены. Однако недалеко – правоохранители нашли их в лесу и как раз в тот момент, когда они обсуждали, как "наказали приезжих". События злоумышленники объясняют тем, что никогда раньше не видели людей с таким цветом кожи, а потому решили поближе с ними познакомиться.