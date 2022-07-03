Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Копенгагена: есть пострадавшие

В Дании в столичном торговом центре неизвестный мужчина начал стрельбу, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Полиция Копенгагена сообщила, что офицеров отправили в торговый центр Field's после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям оставаться на месте и ждать помощи.

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Стрельба в Копенгагене

В это время в торговом центре было много людей, потому что менее чем в миле от него на концертной площадке планировалось выступление Гарри Стайлза. Организаторы сообщили, что концерт пройдет по плану. Половина зрителей уже вошла в зал, когда произошло нападение.

Мы на месте происшествия, раздавались выстрелы, несколько человек ранены. Один человек арестован в связи со стрельбой в Field's. Пока мы не можем ничего сказать о его личности,

- отметили правоохранители.

На снимках с места происшествия видно, как люди выбегают из торгового центра, а датский телеканал TV2 опубликовал фотографию мужчины, которого клали на носилки. Свидетели говорят, что люди плакали и прятались в магазинах.

Стрельба в Копенгагене: видео с места событий

Подъезды к торговому центру перекрыты, линия метро, связывающая его с центром города, тоже. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные. Пока неизвестно, сколько человек могло быть убито или ранено. В ближайшее время полиция проведет брифинг.

"Эпидемия" стрельб в США

В США говорят об общенациональном обострении насилия по использованию оружия. В последнее время произошли три нападения с оружием:

в начальной школе в Увальде, штат Техас, в результате которого погибли 19 детей и двое учителей;

расистское нападение на супермаркет Буффало, во время которого белый стрелок убил 10 темнокожих людей;

в американском штате Алабама нападавший открыл огонь в церкви, в результате погибли два человека, и один получил ранения.

Также в мае 68-летний мужчина открыл огонь в церкви в Южной Калифорнии, убив одного человека и ранив пятерых в результате, шериф округа назвал это "политически мотивированным инцидентом ненависти".