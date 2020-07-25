Неизвестный заявил о минировании жилого дома в Киеве: что известно
В Киеве на проспекте Маяковского, 24б сообщили о заминировании жилого дома. Это столичный район Троещина. Инцидент произошел вечером 25 июля.
Подробнее о заминировании дома на Маяковского в Киеве
Пока информации – мало. Об инциденте сообщает только "Киев оперативный". По данным ресурса, неизвестный сам позвонил в полицию.
Обратите внимание, В Киеве в течение недели нашли три взрывчатки, – глава полиции столицы
Злоумышленник сообщил правоохранителям, что дом на Маяковского, 24Б заминирован. "Минер" никаких требований не выдвигал.
На место уже прибыли полицейские и "скорая", также ожидают специалистов-взрывотехников.
Журналисты 24 канала пытаются связаться с соответствующими службами и узнать подробности. Мы обязательно Вам об этом сообщим, как только будем знать.
Смотрите видео с места минирования жилого дома на Маяковского
Новость дополняется...