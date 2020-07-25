В Киеве на проспекте Маяковского, 24б сообщили о заминировании жилого дома. Это столичный район Троещина. Инцидент произошел вечером 25 июля.

Подробнее о заминировании дома на Маяковского в Киеве

Пока информации – мало. Об инциденте сообщает только "Киев оперативный". По данным ресурса, неизвестный сам позвонил в полицию.

Обратите внимание, В Киеве в течение недели нашли три взрывчатки, – глава полиции столицы

Злоумышленник сообщил правоохранителям, что дом на Маяковского, 24Б заминирован. "Минер" никаких требований не выдвигал.

На место уже прибыли полицейские и "скорая", также ожидают специалистов-взрывотехников.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с соответствующими службами и узнать подробности. Мы обязательно Вам об этом сообщим, как только будем знать.

Смотрите видео с места минирования жилого дома на Маяковского

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