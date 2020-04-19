Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в дом медсестры из-за подозрения COVID-19

Инцидент произошел на днях на Киевщине. В одном из сел Киевской области неизвестный мужчина бросил в дом медсестры "коктейль Молотова", потому что подозревал у нее коронавирус.

Известно, что женщина работает в столичной больнице, передает ТСН.

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Именно медсестра убеждена, что председатель села посоветовал односельчанам держаться от нее подальше, потому что ей якобы необходимо пройти самоизоляцию. На самом деле это должен был сделать ее бывший сожитель. Женщина отметила, что она вполне здорова.

Меня не пускали в магазин, началась травля. Под вечер бросили. Проехал мотоцикл. Я вышла и вижу, что лежит и тлеет,

– вспомнила медсестра.

Ближайшая соседка Елены в покушение не верит и говорит, что женщина выдумывает. В полиции пояснили, что информация о необходимости самоизоляции конфиденциальная, поэтому такие данные не разглашаются.

Заметим, что в целом в Украине уже 978 работников медицинской сферы заболели COVID-19.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала