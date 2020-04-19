18:11
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в дом медсестры из-за подозрения COVID-19

      - Читати новину українською
      Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в дом медсестры

      Инцидент произошел на днях на Киевщине. В одном из сел Киевской области неизвестный мужчина бросил в дом медсестры "коктейль Молотова", потому что подозревал у нее коронавирус.

      Известно, что женщина работает в столичной больнице, передает ТСН.

      Важно В Сторожинецкой райбольнице на Буковине заняты все аппараты ИВЛ

      Именно медсестра убеждена, что председатель села посоветовал односельчанам держаться от нее подальше, потому что ей якобы необходимо пройти самоизоляцию. На самом деле это должен был сделать ее бывший сожитель. Женщина отметила, что она вполне здорова.

      Меня не пускали в магазин, началась травля. Под вечер бросили. Проехал мотоцикл. Я вышла и вижу, что лежит и тлеет,
      – вспомнила медсестра.

      Ближайшая соседка Елены в покушение не верит и говорит, что женщина выдумывает. В полиции пояснили, что информация о необходимости самоизоляции конфиденциальная, поэтому такие данные не разглашаются.

      Заметим, что в целом в Украине уже 978 работников медицинской сферы заболели COVID-19. 


      Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Киева Полиция Криминал Криминальные новости Здоровье Новости Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:53 Пасха дома: как украинцы отмечают "карантинную" Пасху – фото и видео
      Василь Денисюк
      сегодня , 17:33 США – ВОЗ и другие: кто против кого "дружит" на фоне борьбы с коронавирусом