Неизвестный начал расстреливать людей в Торонто: много погибших, в том числе ребенок

По меньшей мере 9 человек погибли, в том числе и ребенок, в результате стрельбы, которую начал неизвестный в Канадском Торонто.

Как сообщает Sky News, стрельба произошла в районе Гриктаун и могла охватить несколько кварталов.

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Отмечается, что девять человек были доставлены в больницы. Кроме того, многим – точное количество неизвестно – медики оказали помощь на месте.

По словам свидетелей, стрельбу начал мужчина в черном. Очевидцы говорят, что он совершил около 20 выстрелов.

В полиции уверяют, что стрелок уже мертв. По информации местных СМИ, он выстрелил несколько раз в сторону полиции, а затем застрелился сам.

Напомним, недавно в городе Брамптон, что в провинции Онтарио, 20-летняя девушка напала с ножом на людей во время поездки в автобусе, в результате чего пострадали четверо человек.