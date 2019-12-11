Неизвестный открыл огонь по полицейским в США: много погибших, в том числе гражданские

В американском городе Джерси-Сити, что в американском штате Нью-Джерси, на кошерном рынке двое неизвестных открыли огонь. В результате перестрелки по меньшей мере 6 человек погибли. Кроме того, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает The New York Times, погиб полицейский (получил смертельное ранение в голову), люди, в тот момент находившиеся на рынке, и два вероятных стрелка (их обезвредили правоохранители). Что касается раненых , говорится о двух полицейских и одном гражданском: их госпитализировали.

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Once again please credit Radin for all video from Jersey City Shooting. pic.twitter.com/MWTbBuiwlD — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019

Чиновники инцидент не связывают с терроризмом . По информации издания, предварительно, стрельба произошла во время следственных действий о покушении на убийство – полицейский подошел к вероятному подозреваемому и тот в него выстрелил. После стрелок сел в грузовик и приехал на кошерный рынок. Следствие считает, что это место он выбрал наугад и стрельбу нельзя считать преступлением на почве ненависти.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019

Американские СМИ пишут, что выстрелы были слышны в течение почти часа в разных частях города. Сейчас место стрельбы у кошерного рынка оцепила полиция . Также на месте работают медики и спецназ. Заметим, что неподалеку располагаются католическая школа, несколько магазинов и парикмахерская. В то же время власти города закрыли все школы.

. @ATFHQ Police and Hudson County Sheriff SWAT unit on scene pic.twitter.com/OritW9yC3i — Keldy Ortiz (@KeldyOrtiz) December 10, 2019