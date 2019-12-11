Неизвестный открыл огонь по полицейским в США: много погибших, в том числе гражданские
В американском городе Джерси-Сити, что в американском штате Нью-Джерси, на кошерном рынке двое неизвестных открыли огонь. В результате перестрелки по меньшей мере 6 человек погибли. Кроме того, еще несколько человек получили ранения.
Как сообщает The New York Times, погиб полицейский (получил смертельное ранение в голову), люди, в тот момент находившиеся на рынке, и два вероятных стрелка (их обезвредили правоохранители). Что касается раненых, говорится о двух полицейских и одном гражданском: их госпитализировали.
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Чиновники инцидент не связывают с терроризмом. По информации издания, предварительно, стрельба произошла во время следственных действий о покушении на убийство – полицейский подошел к вероятному подозреваемому и тот в него выстрелил. После стрелок сел в грузовик и приехал на кошерный рынок. Следствие считает, что это место он выбрал наугад и стрельбу нельзя считать преступлением на почве ненависти.
Американские СМИ пишут, что выстрелы были слышны в течение почти часа в разных частях города. Сейчас место стрельбы у кошерного рынка оцепила полиция. Также на месте работают медики и спецназ. Заметим, что неподалеку располагаются католическая школа, несколько магазинов и парикмахерская. В то же время власти города закрыли все школы.
Еще одна стрельба недавно случилась на американской военно-морской базе Перл-Харбор, что на Гавайях. В результате по меньшей мере 1 человек погиб (нападавший застрелился), еще 3 человека получили ранения, двое из них находились в критическом состоянии.
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