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      Неизвестный "заминировал весь Киев", Центральный вокзал эвакуировали: фото

      62 Читати новину українською
      Центральный вокзал, Киев / ТСН

      Полиция Киева получила сообщение о "заминировании всего Киева". Центральный железнодорожный вокзал проверяют взрывотехники, людей эвакуировали. Впрочем, поезда курсируют по расписанию.

      Люди идут на свои поезда через подземные переходы на Центральном железнодорожном вокзале Киева, потому что здание закрыто – его проверяют взрывотехники. Тем не менее поезда ездят по обычному графику. Об этом сообщили в ТСН.

      К теме: Злоумышленник признался, почему он "минировал" Офис Президента: причина удивляет

      В этот же вечер, 30 ноября, "Стражи. Эспрессо" сообщили, что "неизвестный позвонил на 102 и сообщил о заминировании всего города Киева"

      Київ
      Людей из помещения вокзала эвакуировали / Фото ТСН

      Київ
      Правоохранители ищут взрывчатку в Центральном вокзале Киева / Фото ТСН

      Київ
      Несмотря на чрезвычайную ситуацию, поезда курсируют по расписанию / Фото ТСН

      Заметим, что в 2019 году в правоохранительные органы регулярно поступали сообщения о заминировании метрополитена, ТРЦ, вокзалов, поездов и так далее в разных городах Украины. 19 ноября полиция Киева сообщила, что с начала года начала 464 уголовных производства за ложные сообщения о минировании.

      Напомним, вокзал в Киеве из-за "минирования" эвакуировали также 26 ноября

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      30 ноября
      408
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Полиция Фейковые заминирования
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