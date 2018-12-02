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      "Неясность интересов": парламент Чехии не будет ужесточать санкции против РФ, однако сохранит их

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      Парламент Чехии выступает за сохранение антироссийских санкций
      Парламент Чехии выступает за сохранение антироссийских санкций / Фото из открытых источников

      Председатель Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и председатель палаты представителей Радек Вондрачек поддерживают сохранение действующих антироссийских санкций. Однако их усиление парламент страны не рассматривает из-за "неясности интересов каждой из сторон конфликта".

      Об этом сообщает Radio Praha.

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      Чешские политики считают, что санкции – единственная возможность выразить протест России. При этом они отмечают, что главная задача после действий России в Азовском море – "привести обе стороны за стол переговоров".

      Я поддерживаю санкции в отношении России, поскольку, к сожалению, у нас нет другой возможности заявить о своем несогласии с действиями российской стороны,
      – отмечает Ярослав Куберта.

      Однако председатель сената не поддерживает усиление санкций из-за якобы "неясности интересов, которые преследует каждая из сторон конфликта".

      Одновременно Радек Вондрачек, со своей стороны, заявил, что не видит причин отменять антироссийские санкции, "поскольку причины, по которым они были введены, продолжают действовать".

      К слову, недавно чешский министр иностранных дел Томаш Петричек в интервью чешскому радио назвал политику Российской Федерации опасной. Петричек отметил, что Чехия не должна "ждать, сложа руки на коленях", а должна более эффективно решать такие угрозы.

      Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и её последствия?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским моря.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Санкции Чехия
      Источник: 24 Канал
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