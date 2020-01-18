Неявка Порошенко на допросы в ГБР: бюро решило достучаться до экс-гаранта через видео

Государственное бюро расследований сделало презентацию неявок пятого президента Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля.

Соответствующее видео появилось на аккаунтах ГБР в соцсетях. Как говорится в ролике, Бюро неоднократно извещали Порошенко о необходимости явки для допроса в качестве свидетеля. Да, в места его проживания и работы неоднократно присылали повестки. Однако, несмотря на это и его личные заверения о прибытии 16 и 17 января, пятый президент проигнорировал допрос в ГБР. В общем Порошенко не явился на вызовы 27 раз в 16 уголовных производствах.

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В Государственном бюро расследований отмечают, что таким образом он неоднократно нарушал нормы Уголовного процессуального законодательства. Поэтому представители ГБР решили повторную напомнить политику о необходимости явки – Порошенко должен появиться в ГБР 14 января в 11:00 и 21 января в 10:30: допрашивать его будут в качестве свидетеля.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить Вас в качестве свидетеля. Согласно закону, Вас вызывают для допроса в качестве свидетеля в следователям центрального Козлова и Лазорчика по адресу: г. Киев, улица Симона Петлюры, 15, кабинет № 323, контактный номер телефона – (044) 294-64-34. Кроме того, Вас вызывают на допрос в качестве свидетеля в 11:00 21 января к следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований Егорова и Амелина, кабинет № 325, контактный номер телефона – (044) 294-64-62,

– говорится в сообщении ГБР.

В то же время представители Бюро напомнили Порошенко, что с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также пятого президента предупредили, в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

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В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (с ситуативной комнаты Администрации Президента).

Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.

Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.

Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

Возможная государственная измена из-за минских договоренностей. Согласно поданному заявлению, Порошенко достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" осознавая, что Россия является стороной конфликта.



Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / Инфографика 24 канала