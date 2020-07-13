В июле Харьковская муниципальная галерея погрузится в сумерки, ведь в новой выставке каждая работа подсвечена изнутри, что создает эффект "рентгеновского" зрения у зрителя.

Так устроен проект Nude львовской художницы Василисы Буряник, который открылся 10 июля. Собственное видение беззащитности и уязвимости человеческого тела и природы автор воплотила в любимом материале – нейлоне, который сравнивает с кожей. С помощью света Василиса Буряник пытается сделать плоское изображение трехмерным, создает многослойные панно, которые зритель может наблюдать насквозь, словно витражи.

Директор галереи Татьяна Тумасян отмечает, что работа с текстилем – уникальная и необычная техника для Харькова, художникам которого более характерны использование фотографии и графический дизайн.

Экология – важнейшая тема в творчестве Василисы Буряник. Так, осенью 2019 года на Второй Биеннале молодого искусства, которая проходила в Харькове, автор показала серию инсталляций "Фрагменты организмов". В ней исчезающие животные из Красной книги были представлены как экспонаты природоведческого музея, фрагменты ранее живых существ в формалине, судьба которых отдана на суд зрителя. Благодаря этим объектам художница пытается предостеречь человека от последствий в будущем, где бурого медведя или пятнистую саламандру можно будет увидеть только в музее. В новой серии Nude она развивает эту мысль: человек, который является частью природы, так же беззащитен перед ней, считает Василиса Буряник. "Посмотрите на сегодняшнюю пандемию – мы ничего не можем противопоставить существу, которое в миллиарды раз меньше нас", – говорит художница.

В Nude авторка сопоставляет схему биологического строения кожи или отдельных органов со схемами строения земной коры. Художница проводит параллель между подземными водами и сеткой сосудов, сопоставляет нервные окончания с корневищами растений.

На каждое панно художница тратила несколько недель, и большинство полотен из представленной серии она создала во время карантина.

Экологическая тематика работ привлекла харьковчанина Евгения Оберемка, который уже второй раз поддерживает творчество львовской авторки и обещает поддерживать ее в будущем.

"Эти месяцы самоизоляции всего человечества показали нам нашу тесную взаимосвязь с природой, – уверен Евгений Оберемок, партнер выставки Nude. – Стоило людям остаться в домах на некоторое время, и в города пришли животные, которых там уже давно не видели, а над китайскими или индийскими городами впервые за десятилетия рассеялся смог. В то же время сегодня мы, пытаясь уберечься от вируса, производим еще больше мусора: ежемесячно более 120 миллиардов одноразовых масок и более чем 60 миллиардов перчаток попадает на свалки Украины и мира".

Когда люди начинают задумываться о собственном будущем, о том, как по-новому устроить жизнь на планете, самое время напомнить об экологии и взаимном влиянии человека и природы, уверен харьковчанин, бывший глава Государственной экологической инспекции в Харьковской области. "И искусство может рассказать об этом самым ярким способом", – добавляет Евгений Оберемок.

Татьяна Тумасян очень довольна тем, что городская галерея стала местом презентации нового проекта художницы, работающей в непривычной для Харькова технике: "Это и коллажирование, и работа с текстилем. Она работает на грани, собственно, текстиля и графического дизайна. Современное искусство дает художникам неограниченное поле для экспериментов. Радостно, что есть возможность показать зрителям редкую технику Василисы". Впервые харьковчане могли увидеть фирменный стиль художницы в 2017 году, когда работа Василисы Буряник участвовала в кураторском проекте Олеся Томаха "Aspiration/Придыхание" в той же Муниципальной галерее. В целом, за творчеством художницы в галерее следят с 2013 года, а лично они познакомились во время прошлогодней Биеннале, оргкомитет которой Татьяна Тумасян возглавляла.

Выставку можно увидеть до 29 июня в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15) каждый день, кроме воскресенья с 11:00 до 19:00. Вход свободный.Виставка Nude у Харкові:

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Справка

Василиса Буряник – украинская художница, живет и работает во Львове. Родилась в 1985 году, в 2004 закончила Ужгородский колледж искусств им. А. Эрдели, в 2010 году закончила Львовскую национальную академию искусств (кафедра художественного текстиля).

Первая персональная выставка Василисы Буряник под названием "Жанры" прошла в 2003 году в Ужгороде. С тех пор художница приняла участие в 20 выставках и пленэрах. Участница Всеукраинского биеннале "Текстилизм-8" (Львов, 2011), Второго национального Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019).

Первое знакомство харьковского зрителя с автором состоялось в мае 2017 года, когда ее работа "Планктон" принимала участие в кураторском проекте Олеся Томаха "Aspiration/Придыхание" в Муниципальной галерее.

Василина – лауреат Всеукраинского конкурса Второе национальное Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019), участница стипендиальной программы "Gaude Polonia" (Варшава, 2013).