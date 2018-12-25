Неймар часто звонит руководству "Барселоны", чтобы его вернули в клуб

Форвард ПСЖ Неймар все еще хочет вернуться в "Барселону". Он постоянно связывается с руководством каталонского клуба с просьбой организовать такой трансфер.

По данным AS, в "Барселоне" считают, что осуществить трансфер бразильца маловероятно – в 2019 году у него не будет опции выкупа, а в 2020 году она составит 160 миллионов евро.

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Однако, каталонцы готовы рассмотреть вариант, при котором ПСЖ получит Усмана Дембеле в обмен на бразильца.

Но Дембеле последнее время набрал отличную форму (10 голов в 22 матчах) и хорошо взаимодействует с Лионелем Месси, поэтому "Барселона" такой вариант может не будет рассматривать.

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