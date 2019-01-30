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      Неймар не поможет ПСЖ в матчах Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед": известна причина

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      Неймар получил травму в матче ПСЖ
      Неймар получил травму в матче ПСЖ / Фото из открытых источников

      Форвард ПСЖ Неймар узнал вердикт врачей относительно своей травмы, полученной в матче 1/16 Кубка Франции против "Страсбур".

      Клуб собрал несколько специалистов, которые оценили перелом пятой правой плюсневой кости футболиста. Их вывод – консервативное лечение.

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      Бразилец пропустит около 10 недель (2,5 месяца) и не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

      Неймар в своем втором сезоне после 222-миллионного трансфера из "Барселоны" во всех турнирах сыграл 23 матча. На счету бразильца 20 голов и 10 результативных передач.

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      Теги: Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Футбол ПСЖ Спорт
      Источник: 24 Канал
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