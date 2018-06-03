Неймар празднует возвращение голом-красавцем в ворота Хорватии

Неймар вернулся в расположение ПСЖ и принес Бразилии победу над хорватами.

Об этом сообщает Спорт.ua.

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Главная звезда пентакампеонов пропустил полгода из-за травмы. Поэтому товарищеский поединок с клетчатыми вингер начал на скамейке запасных? И без Неймара кудесники мяча никак не могли приблизиться к воротам Субашbча. Более того, именно Хорватия была ближе к голу.

И после перерыва, с появлением Неймара все изменилось. Лидер бразильцев в одиночку прошел почти всю оборону соперника и неотразимо пробил. Мяч задел перекладину и влетел в сетку. Неймар празднует возвращение голом-красавцем. Уже в компенсированное арбитром время Фирмино сделал преимущество бразильцев еще более весомым – 2:0. Перед стартом на Чемпионате мира, подопечные Тите еще сыграют спарринг с Австрией.