Неймар со слезами на глазах покинул поле из-за травмы и может не сыграть против МЮ: видео
Нападающий французского ПСЖ Неймар получил травму в матче Кубка Франции. Игрок может пропустить первый матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
У футболиста диагностировали травму пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от того, как будет идти восстановление в ближайшие дни, говорится в сообщении клуба.
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Видеообзор матча ПСЖ – Страсбург и замена Неймара
При этом в ПСЖ не исключают того факта, что Неймар может пропустить матч против МЮ в Лиге чемпионов 12 февраля в Англии.
Источник: 24 Канал
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