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      Неймар со слезами на глазах покинул поле из-за травмы и может не сыграть против МЮ: видео

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      Неймар может пропустить матч против МЮ
      Неймар может пропустить матч против МЮ / twitter Paris Saint-Germain

      Нападающий французского ПСЖ Неймар получил травму в матче Кубка Франции. Игрок может пропустить первый матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

      У футболиста диагностировали травму пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от того, как будет идти восстановление в ближайшие дни, говорится в сообщении клуба.

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      Видеообзор матча ПСЖ – Страсбург и замена Неймара

      При этом в ПСЖ не исключают того факта, что Неймар может пропустить матч против МЮ в Лиге чемпионов 12 февраля в Англии.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Лига чемпионов ПСЖ
      Источник: 24 Канал
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