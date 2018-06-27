Нейрохирург назвал привычки для профилактики боли в спине

Боль в спине зачастую возникает вследствие растяжения мышц или при поднятии тяжестей неправильным способом, или после неудачного резкого движения.

Врач-нейрохирург Вадим Илляшенко посоветовал, как избежать боли и сохранить здоровье спины, информирует пресс-служба МОЗ.

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Чтобы не ощущать болей в спине, необходимо время от времени менять положение и направление движения. Врач рекомендует выполнять упражнения на разгибание позвоночника.

Человек должен приучить себя к одному приему: всегда плотно упирайтесь крестцом в спинку сиденья, не оставляя зазора между тазом и спинкой. После этого стоит выровнять позвоночник и расправить плечи.

Используйте валики или подушки под поясницу. Старайтесь не стоять долго на прямых ногах, а в транспорте не держитесь за ручку над головой.

Часто выполняйте физические упражнения. Также нужно отказаться от курения.

К слову, во время беременности женщины неоднократно жалуются на боль в спине. Некоторые врачи связывают это с дефицитом кальция.

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