18:58
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 20°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Нейрохирург назвал привычки для профилактики боли в спине

113 Читати новину українською
Врач назвал привычки, которые уберегут от боли в спине
Врач назвал привычки, которые уберегут от боли в спине / npr.org

Боль в спине зачастую возникает вследствие растяжения мышц или при поднятии тяжестей неправильным способом, или после неудачного резкого движения.

Врач-нейрохирург Вадим Илляшенко посоветовал, как избежать боли и сохранить здоровье спины, информирует пресс-служба МОЗ.

Читайте также: Супрун посоветовала, как избежать боли в спине

Чтобы не ощущать болей в спине, необходимо время от времени менять положение и направление движения. Врач рекомендует выполнять упражнения на разгибание позвоночника.

Человек должен приучить себя к одному приему: всегда плотно упирайтесь крестцом в спинку сиденья, не оставляя зазора между тазом и спинкой. После этого стоит выровнять позвоночник и расправить плечи.

Используйте валики или подушки под поясницу. Старайтесь не стоять долго на прямых ногах, а в транспорте не держитесь за ручку над головой.

Часто выполняйте физические упражнения. Также нужно отказаться от курения.

К слову, во время беременности женщины неоднократно жалуются на боль в спине. Некоторые врачи связывают это с дефицитом кальция.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сегодня, 18:00 Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 60
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сегодня, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 222
Чому корупційна система дала збій
сегодня, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 118
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сегодня, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 795
День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 14:00 День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
503
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук