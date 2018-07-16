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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Нейрохирург опроверг необходимость лечения распространенной болезни

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Около 66% случаев грыж поясничных дисков исчезают спонтанно
Около 66% случаев грыж поясничных дисков исчезают спонтанно / Фото из открытых источников

Врач-нейрохирург Вадим Ильяшенко объясняет, что около 66% случаев грыж поясничных дисков исчезают спонтанно, поэтому не требуют хирургического вмешательства.

Речь идет о спонтанной резорбции, пишет сайт Министерства здравоохранения.

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Врач также советует остерегаться рекламы, в которой обещают с помощью "авторских" методик избавить от грыжи межпозвонкового диска без оперативного вмешательства. Таким образом, пациенты платят за то, что происходит естественно.

Близько 66% випадків гриж поперекових дисків зникають спонтанно

Около 66% случаев грыж поясничных дисков исчезают спонтанно

Грыжи диска нередко обнаруживают у людей без симптомов, то есть без боли в спине и ногах. Клинически грыжи проявляются симптомами или радикулопатией (устаревшее название – радикулит). Пациенты с грыжей могут чувствовать онемение, покалывание или ощущение ползания мурашек в ноге.

Около у 70% пациентов с грыжей диска, получавших нехирургическое лечение, симптомы проходят через месяц, в большинстве случаев – до 12 недель.

Не более 5% пациентов с грыжами дисков, которые оказываются корешковым синдромом, нуждаются в операции.

Хирургическое вмешательство необходимо при развитии симптомов компрессии корешков конского хвоста. Это случается при остром массивном выпадении грыж дисков.

Не більше 5% пацієнтів з грижами дисків потребують операції

Не более 5% пациентов с грыжами дисков нуждаются в операции

К слову, грыжа опасна не потому, что это некрасиво выглядит, а потому, что она в любой момент может уплотниться.

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Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение
Источник: 24 Канал
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