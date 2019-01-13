Нейросеть может выявить болезнь Альцгеймера за 6 лет до диагноза

Американские ученые из Калифорнийского университета отмечают, что научили искусственный интеллект определять вероятность развития болезни Альцгеймера за 6 лет до постановки диагноза.

Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

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Ученые отмечают, что обнаружить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях очень сложно из-за отсутствия симптомов.

Диагностика заключается в измерении уровня глюкозы в разных областях мозга. Изменения протекают очень медленно, но нейросеть может их уловить.

Ученые использовали более двух тысяч результатов сканирования мозга людей, которым уже поставили диагноз, для обучения искусственного интеллекта. В результате он смог с точностью 92% определить болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

Более того, нейросеть сделала правильные прогнозы в среднем 75,8 месяца, а это немного более шести лет, до того, как пациенту установили диагноз.



Болезнь Альцгеймера Болезнь Альцгеймера

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