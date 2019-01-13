Нейросеть может выявить болезнь Альцгеймера за 6 лет до диагноза
Американские ученые из Калифорнийского университета отмечают, что научили искусственный интеллект определять вероятность развития болезни Альцгеймера за 6 лет до постановки диагноза.
Результаты исследования опубликованы на сайте университета.
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Ученые отмечают, что обнаружить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях очень сложно из-за отсутствия симптомов.
Диагностика заключается в измерении уровня глюкозы в разных областях мозга. Изменения протекают очень медленно, но нейросеть может их уловить.
Ученые использовали более двух тысяч результатов сканирования мозга людей, которым уже поставили диагноз, для обучения искусственного интеллекта. В результате он смог с точностью 92% определить болезнь Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера
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