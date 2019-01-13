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      Нейросеть может выявить болезнь Альцгеймера за 6 лет до диагноза

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      Болезнь Альцгеймера можно выявить за 6 лет до диагноза
      Болезнь Альцгеймера можно выявить за 6 лет до диагноза / getmedurgentcare.com

      Американские ученые из Калифорнийского университета отмечают, что научили искусственный интеллект определять вероятность развития болезни Альцгеймера за 6 лет до постановки диагноза.

      Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

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      Ученые отмечают, что обнаружить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях очень сложно из-за отсутствия симптомов.

      Диагностика заключается в измерении уровня глюкозы в разных областях мозга. Изменения протекают очень медленно, но нейросеть может их уловить.
      Ученые использовали более двух тысяч результатов сканирования мозга людей, которым уже поставили диагноз, для обучения искусственного интеллекта. В результате он смог с точностью 92% определить болезнь Альцгеймера.

       
      Болезнь Альцгеймера – что это?
      Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.
       
      Более того, нейросеть сделала правильные прогнозы в среднем 75,8 месяца, а это немного более шести лет, до того, как пациенту установили диагноз.
       
      Хвороба Альцгеймера
      Болезнь Альцгеймера

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      Теги: Здоровье болезнь Альцгеймера Лечение
      Источник: 24 Канал
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