Некогда популярный бренд представил новый смартфон: что известно об Alcatel 5V

Китайская корпорация TCL, владеющая брендом Alcatel Mobile, официально анонсировала новый смартфон Alcatel 5V, который первым среди устройств торговой марки получил вырез в верхней части экрана. Кроме того, устройство совсем не похоже на Alcatel 5, хотя и имеет схожее название.

Так, Alcatel 5V будет иметь большой 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и с соотношением площади экрана к габаритам корпуса в 88%, пишет GSM Arena.

Читайте также: Alcatel представила "умные" часы

Разрешающая же способность дисплея в новинке составит 1500 х720 пикселей и защищен он будет 2,5 D стеклом Dragontrail.

Относительно "начинки", то внутри смартфона будет восьмиядерный процессор Cortex-A53 CPU с частотой 2 ГГц, чип Helio P22, известный как MT6762, с графикой PowerVR GE8320, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Работать он будет на Android 8.1 Oreo.

Alcatel 5V имеет неплохие характеристики

Кроме того, новинка будет оснащена основной камерой на 12 Мп + 5 Мп с двойной тональной светодиодной вспышкой, второй сенсор которого можно применять для более объемных фотографий и эффекта боке. Следовательно, благодаря новому 5V можно будет создавать фотографии в скоростном режиме (Burst Mode) и при помощи технологии HDR. Кроме того, предусмотрена электронная стабилизация картинки, эффект боке в реальном времени и функция Google Lens (когда вы наводите камеру на объекты, они сразу идентифицируются).

Фронтальная же камера или камера для селфи будет иметь 8 МП и такие привычные функции: фото в реальном времени, функцию усовершенствования лица, разнообразные видеофильтры и так называемым Social Mode, куда входят такие услуги, как Instant Collage, Photo Booth и Easy Share.

Среди других фишек стоит отметить искусственный интеллект, модуль NFC, сканер отпечатков пальцев, функцию распознавания лица и аккумулятор на 4000 мАч.

Читайте также: Как сделать качественное видео с помощью смартфона: советы

Новый смартфон от Alcatel понравится тем, кто любит фотографировать

Alcatel 5V будет доступен в черном и голубом цветах, размеры его составят 153,7 x 74,55 x 8.5 миллиметра и он будет иметь массу в 158 граммов.

Что касается цены, то стоить телефон более 5 тысяч гривен или 200 долларов. Планируется, что новинка выйдет только на отдельные рынки, на какие – не сообщается, однако точно известно, что это будет Европа.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно