Некоролевские привычки Меган Маркл: что запрещается делать герцогине

Когда американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила королевский титул герцогини Сассекской, общественность стала тщательно следить за жизнью женщины: одежда, еда, украшения, выходы и прочее. Однако сразу было понятно, что Меган – нетипичный представитель королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл пройдет полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу в королевской семье. Кроме того, женщине нужно соблюдать дресс-код. К примеру, один из запретов – обувь с открытым носком.

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Интересно, что перед свадебной церемонией Меган Маркл и принца Гарри всем приглашенным женщинам были даны рекомендации, согласно которым их просили не надевать платья выше колен, оголять плечи и выбирать обувь с закрытым носком.

Однако некоторые из гостей проигнорировали эти советы. В частности, подруги невесты Приянка Чопра и Тройен Беллисарио. А также и бывшая девушка принца – Челси Дэви.

Гости, которые проигнорировали советы королевского двора

Также, согласно дресс-коду, на официальные дневные и вечерние события обязательно нужно носить колготки телесного цвета.

Меган Маркл раскритиковали за телесные колготки

К слову, кольцо Меган вдвое меньше, чем у Кейт Миддлтон 6,5 карат против 12. Герцогиня Кэтрин получила кольцо принцессы Дианы, а Меган – кольцо, заказанное женихом специально для нее.

Кольцо Меган Маркл меньше, чем у Кейт Миддлтон

Ранее принц Гарри рассказал СМИ, что золото – любимый металл Меган Маркл, именно поэтому он выбрал этот металл базой для кольца. Отмечается, что она носит золотые украшения и позолоченные аксессуары.

Меган Маркл предпочитает золотые украшения

Меган Маркл также может носить тонкие колечки почти на всех пальцах. А во время визита в Шотландию на ее пальцах рассмотрели экземпляры за 44 и за 60 долларов.

Главное условие – нейтральный обязательный маникюр, который предписано носить членам аристократических семей.

Меган Маркл иногда выбирает украшения по демократичным ценам

Отметим, что в королевской семье существует многолетний обычай: молодожены надевают кольца из очень редкого уэльского золота. Основательницей тренда была королева-мать Елизавета Боуз-Лайон, в 1923 году. С тех пор такими кольцами обзавелись ее дочь королева Елизавета, принцессы Анна и Маргарет, принцесса Диана, а также герцогиня Кембриджская Кейт. Теперь такая семейная реликвия есть и у герцогини Сассекской.

Невесты из королевских семей надевают кольца из уэльского золота

Напомним, Меган Маркл по праву может называться герцогиней, ведь 19 мая она с принцем Гарри поженились в церкви Святого Георгия. Не менее волнующим было присвоение Меган Маркл королевского титула и создание для нее особого семейного герба, который имеют все члены королевской семьи.