14:47
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Некоролевские привычки Меган Маркл: что запрещается делать герцогине

374 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Когда американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила королевский титул герцогини Сассекской, общественность стала тщательно следить за жизнью женщины: одежда, еда, украшения, выходы и прочее. Однако сразу было понятно, что Меган – нетипичный представитель королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл пройдет полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу в королевской семье. Кроме того, женщине нужно соблюдать дресс-код. К примеру, один из запретов – обувь с открытым носком.

Читайте также: Сексизм в королевской семье: дочери принца Гарри и Меган Маркл останутся без титула

Интересно, что перед свадебной церемонией Меган Маркл и принца Гарри всем приглашенным женщинам были даны рекомендации, согласно которым их просили не надевать платья выше колен, оголять плечи и выбирать обувь с закрытым носком.

Однако некоторые из гостей проигнорировали эти советы. В частности, подруги невесты Приянка Чопра и Тройен Беллисарио. А также и бывшая девушка принца – Челси Дэви.

Пріянка Чопра і Тройен Беллісаріо, челсі деві

Гости, которые проигнорировали советы королевского двора

Также, согласно дресс-коду, на официальные дневные и вечерние события обязательно нужно носить колготки телесного цвета.

меган маркл

Меган Маркл раскритиковали за телесные колготки

К слову, кольцо Меган вдвое меньше, чем у Кейт Миддлтон 6,5 карат против 12. Герцогиня Кэтрин получила кольцо принцессы Дианы, а Меган – кольцо, заказанное женихом специально для нее.

меган маркл

Кольцо Меган Маркл меньше, чем у Кейт Миддлтон

Ранее принц Гарри рассказал СМИ, что золото – любимый металл Меган Маркл, именно поэтому он выбрал этот металл базой для кольца. Отмечается, что она носит золотые украшения и позолоченные аксессуары.

меган маркл золото

Меган Маркл предпочитает золотые украшения

Меган Маркл также может носить тонкие колечки почти на всех пальцах. А во время визита в Шотландию на ее пальцах рассмотрели экземпляры за 44 и за 60 долларов.

Главное условие –  нейтральный обязательный маникюр, который предписано носить членам аристократических семей.

меган маркл

Меган Маркл иногда выбирает украшения по демократичным ценам

Отметим, что в королевской семье существует многолетний обычай: молодожены надевают кольца из очень редкого уэльского золота. Основательницей тренда была королева-мать Елизавета Боуз-Лайон, в 1923 году. С тех пор такими кольцами обзавелись ее дочь королева Елизавета, принцессы Анна и Маргарет, принцесса Диана, а также герцогиня Кембриджская Кейт. Теперь такая семейная реликвия есть и у герцогини Сассекской.

меган маркл

Невесты из королевских семей надевают кольца из уэльского золота

Напомним, Меган Маркл по праву может называться герцогиней, ведь 19 мая она с принцем Гарри поженились в церкви Святого Георгия. Не менее волнующим было присвоение Меган Маркл королевского титула и создание для нее особого семейного герба, который имеют все члены королевской семьи.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
374
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук