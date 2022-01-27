Некоторые даже из отпуска вышли: нацгвардейцы приехали сдавать кровь раненым в Днепре

Нацгвардейцы сдают кровь раненым в Днепре сослуживцам. В КП Областную станцию переливания крови прибыли более 40 гвардейцев и сотрудников ГУ ЧП.

Представитель МВД Украины Алена Матвеева в комментарии 24 канала сообщила, что четверо военных, пострадавших на "Южмаше", находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одна пострадавшая – в тяжелом состоянии.

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Врачи борются за ее жизнь, проводят поэтапные оперативные вмешательства.

Тем временем нацгвардейцы приходят сдать кровь раненым собратьям.

Кое-кто пришел даже будучи в отпуске, однако узнав о трагедии, решил помочь товарищам, получившим ранения во время трагического события этой ночью и значительные потери крови,

– говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Нацгвардии сообщила, что 28 января еще 50 нацгвардейцев придут сдать кровь.

Нацгвардейцы сдают кровь / Прессслужба Нацгвардии

Суд может дать стрелку из Днепра пожизненный срок

Нацгвардиец Артем Рябчук 27 января открыл огонь на территории предприятия "Южмаш".

Жертвами стали 5 человек. Кроме того, известно о пяти пострадавших.

Парень скрылся с места трагедии. Впоследствии правоохранители задержали стрелка.

Антон Геращенко заявил, что справедливым наказанием для Рябчука станет пожизненное заключение. Советник главы МВД подчеркнул: такие люди опасны для общества.

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