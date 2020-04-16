Некоторые пленные могут не дожить до следующего обмена, – глава Центра Общественных Свобод

Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса начался утром 16 апреля. Однако в списке нет тех людей, которые должны были быть освобождены в первую очередь из-за состояния здоровья. Им срочно нужна медицинская помощь.

Председатель правления Центра Гражданских Свобод Александра Матвийчук в эфире 24 канала рассказала, что в плену осталось много людей, которые имеют плохие медицинские показатели.

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"Я знаю много людей, которые должны были быть освобождены немедленно по медицинским показаниям. Независимо – военные или гражданские. Они просто могут не дожить до следующего обмена", – отметила Матвийчук.

Среди этих людей есть и женщины. В частности, Матвийчук назвала Наталью Ставцеву, которую арестовали перед тем, как ей должны были сделать операцию на позвоночнике. Именно поэтому у нее сейчас серьезные проблемы.

Также Виталий Матюшенко, который имеет проблемы со щитовидной железой, а родные подозревают онкозаболевание,

– добавила председатель правления Центра Гражданских Свобод.

Женщина также рассказала о пенсионере Виталие Атаманчуке. "Он проходил медицинское обследование еще во время ареста, ведь у него были проблемы с сердцем. Он регулярно терял сознание. Состояние таких людей вызывает беспокойство", – сказала Матвийчук.

По ее словам, подтвержденным пленным лекарства и медикаменты всегда передавали родные. Из-за закрытия линии разграничения – возникла большая проблема.

Теперь неизвестно, как передавать лекарства, в которых эти люди так нуждаются. А говорить о том, диагностируют ли их, делают ли тесты и как будут лечить – вообще нет смысла", – отметила Александра Матвийчук.

Пасхальный обмен пленными / Фото: Офис Президента

Что известно о Пасхальном обмене пленными?

2 апреля пророссийские боевики на Донбассе предоставили украинской власти списки некоторых удерживаемых ими людей. Они отметили, что готовы отпустить их в рамках обмена. Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают только 19 человек.



На Родину уже вернулись 9 пленников из оккупированной Донецкой области, еще 10 должны вернуться из оккупированной Луганщины.