Некоторые приехали на отдых и ходили в SPA, – Милованов о "слугах народа" в Трускавце

Некоторые будущие нардепы от "Слуги народа" не посещали занятия в Трускавце. Были и такие, которые приехали на отдых и ходили в SPA. В целом сертификаты о завершении обучения получат 50-60% участников.

Однако подавляющее большинство "слуг народа" на обучение ходило – примерно 80%. Об этом рассказал Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, которая проводила обучение представителей Слуги народа в Трускавце, пишет "Украинская правда".

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Он отметил, что действительно были люди, которые приходили только в первые два дня. Некоторые "ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают"

Можем анализировать по "домашкам". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут,

– отметил Милованов.

В то же время среди будущих депутатов были члены экспертных групп, с западным образованием или же те, которые работали или сейчас работают с правительством. Им определенные направления были не нужны, поэтому выбирали что-то другое.

Милованов считает, что учебный интенсив помог будущим депутатам от "Слуги народа". По его словам, это сплотило команду и дало обзор того, чему нужно научиться.

"Понятно, что за 7 дней можно только понять меню, а после этого дальше нужно учиться постоянно", – добавил он.

Президент Киевской школы экономики ожидает, что сертификаты об успешном завершении обучения получают 50-60% "из всех, кто участвовал". Для этого учащимся-депутатам необходимо выполнить еще одно "домашнее задание" (дедлайн – 6 августа) и пройти четвертый тест (до 10 августа).

До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов,

– пояснил он.

Отметим, в конце обучения в этот момент от президентской партии приехал и сам глава государства. Встреча Владимира Зеленского со "слугами народа" была закрытой. Уже после нее он пообещал – прекращать любые нарушения и надеется на продуктивную работу депутатов.

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Что известно об обучении будущих нардепов от "Слуги народа" в Трускавце?​

Эти учения стартовали 28 июля и продолжались до 4 августа в комплексе Rixos. Там народные избранники получают "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".



Курс для уже почти депутатов от партии "Слуга народа" разбит на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю. На факультативной программе будущим нардепам рассказывают о принципах принятия решений. Вечерняя программа имеет целью развивать "гибкие навыки" – soft skills. А в основной программе депутатов обучают технологиям политического процесса.



6 блоков основной учебной программы: построение личной стратегии депутата и кризисные коммуникации; публичная политика; макроэкономика и бюджет; секторальные направления; законодательный процесс; внедрение политик и анализ стейкхолдеров.





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