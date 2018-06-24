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Некоторые продукты за год подорожали вдвое: впечатляющие цифры

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Цены на продукты в Украине 2018
Цены на продукты в Украине 2018 / 24 канал

За год в Украине почти все основные продукты подорожали в среднем на 13%. Однако, цены на некоторые из них выросли почти вдвое! 24 канал проанализировал, какие товары подорожали больше всего, а какие – наоборот подешевели.

Для сравнения мы взяли данные Дежстата по май 2018 и 2017 годов. Больше всего – на 100% – выросли цены на яйца. В 2017-м за десяток нужно было выложить 12,06 грн, а уже в мае этого года – 24,17 грн. Среди продуктов, которые больше всего подорожали: свекла (92%), пшено (92%), сало (53%) и сигареты без фильтра (30%).

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Цены на мясо и мясопродукты выросли в среднем на 26%. В частности, свинина подорожала на 27%, говядина – на 25%, птица – на 23%, вареные колбасы – на 23%. Куриное филе выросло в цене на 18%. Зато рыба подорожала незначительно – на 4%. Молоко, творог и сметана подорожали на 14-15%.

Ціни на продукти в Україні 2018
Мясо подорожало на четверть, рыба – на 4%

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Хлеб и хлебопродукты подорожали на 19%. С крупами ситуация различна: в то время, как пшено подорожало на 92%, гречка подешевела на 44%.

Ціни на продукти в Україні 2018
Как изменились цены на хлеб, муку и крупы: пока все дорожает, гречка подешевела на 44%

Цены на подсолнечное масло выросли на 2%, на растительное масло – на 17%. В то же время сахар в этогм году подешевел на 20%. Из овощей этого года продают дешевле, чем в прошлом году, лук и картофель – на 15% и 10% соответственно. Остальные овощи подорожали.

Ціни на продукти в Україні 2018
Свекла подорожала на 92%, сахар подешевел на 20%

Что же до алкоголя и сигарет, то они, конечно, подорожали. Цены на сигареты выросли на 25-30%, на алкоголь – на 10-13%. И еще не конец – вскоре спиртные напитки могут снова подорожать.


Алкоголь и сигареты могут еще подорожать

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Теги: Новости Украины Food and Drinks Публикации Цены Инфографика
Источник: 24 канал
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