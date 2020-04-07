Некоторые слишком поздно обращаются к врачам, – мэр Ивано-Франковска о коронавирусе в городе
На Франковщине зафиксировали 160 случаев коронавируса, 9 человек погибли. В городе в целом есть 242 подозрения на инфекцию. Количество случаев стремительно растет, а люди поздно обращаются за помощью.
Численность летальных случаев растет, так же, как и обращений. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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По его словам, сейчас ожидают, что значительный рост больных может быть именно перед Пасхой. Количество тяжелых случаев тоже увеличилось. Сейчас есть 7 пациентов в городских учреждениях на искусственной вентиляции легких и более 20 человек на поддержке кислородом.
Сегодня в больницах с подозрением на коронавирус находится:
- центральная городская клиническая больница – 162 пациента;
- городская клиническая больница №1 – 63 пациента;
- инфекционная больница – 68 человек;
- диспансер – 36.
Он отметил, что некоторые люди попадают уже с двусторонними пневмониями. Пациентам делают экспресс-тесты. У тех, у кого положительные результаты, – помощь оказывается в отдельном помещении. Также, по его словам, в области существует проблема с ПЦР-тестами, поэтому нужно разработать механизм, чтобы ускорить исследования.
Мэр призвал при малейших признаках болезни обращаться к медикам.
Некоторые люди слишком поздно обращаются к врачам и до последнего остаются дома. Они скрывают болезнь. Однако постоянно работает горячая линия, а также скорые,
– сообщил Марцинкив.
Мэр добавил, что в перинатальном центре, где недавно умерла роженица, провели экспресс-тестирование всем пациентам и врачам. После повторного ПЦР-тестирования у 2 врачей подтвердился коронавирус, они сейчас находятся на лечении.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Смотрите видео разговора с мэром Ивано-Франковска:
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