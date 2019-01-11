Некоторые средства гигиены могут содержать вещества, которые вызывают рак

Американские исследователи предостерегают: использование зубной нити может занести в организм человека токсичные химические вещества.

Результаты эксперимента опубликованы на портале Eurekalert!.

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Речь идет о пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), которые могут попасть в организм вместе с пищей, питьевой водой или воздухом.

ПФАС – что это? Это водо- и жиростойкие вещества. Их используют в ряде потребительских товаров, включая упаковку быстрого питания, антипригарное тефлоновое покрытие, водонепроницаемую одежду и устойчивое к пятнам покрытие для ковров. Химические вещества могут накапливаться в крови и во внутренних органах. ПФАС может привести к задержке полового созревания, повышенном уровне холестерина, рака почек и яичек, снижению иммунитета, рождению недоношенных детей и тому подобное.

Ученые проанализировали образцы крови, которые взяли в 178 женщин среднего возраста на наличие 11 различных химикатов из группы ПФАС.

Эти результаты исследователи сравнили с данными опросов, где участники описывали свои привычки. Ученые рассмотрели 9 "поведенческих факторов риска", которые могли вызвать высокое содержание токсичных химикатов в крови.

Исследование показало, что у женщин, которые использовали зубную нить, уровень некоторых соединений из группы ПФАС был выше по сравнению с теми, кто не пользовался нитью.



Зубная нить может содержать токсичные химические вещества

После этого ученые проверили ряд зубных нитей на наличие опасных маркеров. Оказалось, что некоторые средства гигиены известных брендов содержат опасные токсичные вещества.

Вывод ученых: зубная нить может содержать токсичные химические вещества, которые приведут к опасным проблемам со здоровьем.

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